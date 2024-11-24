Ердоган зустрінеться з Рютте, щоб обговорити війну в Україні, - Reuters

Президент Туреччини Тайїп Ердоган обговорить війну в Україні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зустріч відбудеться в Анкарі 25 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Крім того, мова йтиметься про спільну боротьбу військового Альянсу з тероризмом, сказав виданню турецький чиновник.

Під час переговорів у понеділок Ердоган і Рютте також обговорять усунення перешкод у оборонних закупівлях між союзниками по НАТО.

Ставлення Туреччини до війни в Україні

Туреччина - член НАТО. Країна засудила російське вторгнення, підтримує територіальну цілісність України та надала Києву військову підтримку. Зокрема, нещодавно Ердоган заявляв, що Крим повинен бути повернутий під контроль України.

При цьому Туреччина, чорноморський сусід як Росії, так і України, також виступає проти санкцій Заходу проти Москви, з якою вона має важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв’язки.

Крім того, нещодавно Ердоган виступив проти рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів по Росії, заявивши, що це призведе до подальшого розпалювання конфлікту.

Цікаво і те, що, як писав Bloomberg у лютому, ще до як Марк Рютте став генсеком НАТО, Туреччина навіть розглядала можливість заблокувати його призначення.

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