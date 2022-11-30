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Закінчилися? Росія вже два тижні не запускає "Шахеди" по Україні

Фото: речник Повітряних сил Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо (а може і більше) цих іранських БПЛА. Ймовірно, що перша партія вже закінчилася", - сказав він.

За його словами, росіяни випустили по Україні близько 400 іранських дронів, з них 340 були збили.

"Була інформація, що Росія загалом замовила 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру. На це можуть впливати інші країни", - додав Ігнат.

Нагадаємо, ще 23 листопада Ігнат повідомляв, що РФ вичерпує запас дронів-камікадзе, але країна-агресор може побудувати у себе завод по збиранню цих дронів.

Окрім того, під час масованої атаки по Україні 15 листопада українські сили ППО знищили 10 іранських дронів.

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