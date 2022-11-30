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Закончились? Россия уже две недели не запускает "Шахеды" по Украине

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Среда 30 ноября 2022 18:48
Закончились? Россия уже две недели не запускает "Шахеды" по Украине Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Уже две недели примерно не наблюдаем (а может и больше) этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась", - сказал он.

По его словам, россияне выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из них 340 были сбиты.

"Была информация, что Россия в целом заказала 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На это могут влиять другие страны", - добавил Игнат.

Напомним, еще 23 ноября Игнат сообщал, что РФ исчерпывает запас дронов-камикадзе, но страна-агрессор может построить у себя завод по сбору этих дронов.

Кроме того, во время массированной атаки по Украине 15 ноября украинские силы ПВО уничтожили 10 иранских дронов.

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