Закінчилися "козирі"? РФ розірве Договір про звичайні збройні сили в Європі, з якого давно вийшла

Зокрема, глава Кремля призначив заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді Федерації.

"Призначити заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова Сергія Олексійовича офіційним представником президента РФ при розгляді палатами Федеральних зборів РФ питання про денонсацію РФ Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990", - йдеться в документі.

Що передбачає договір

Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 22 державами, являв собою угоду між країнами НАТО і Організації Варшавського договору.

Документ передбачає обмеження п'яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Росія давно вийшла з договору

Варто зазначити, що у 2007 році після указу Путіна участь Росії у договорі було призупинено. А вже у 2015 році Росія оголосила про зупинення своєї участі у засіданнях Спільної консультативної групи (ДЗЗСЄ), але формально залишилася учасником договору. Як пояснювали в Москві, це рішення нібито було спровоковане "діями НАТО".

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