RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Закончились "козыри"? РФ расторгнет Договор об обычных вооруженных силах в Европе, из которого давно вышла

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Распоряжение об этом подписал российский диктатор Владимир Путин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Путина.

В частности, глава Кремля назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в документе.

Что предусматривает договор

Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный 19 ноября 1990 г. в Париже 22 государствами, представлял собой соглашение между странами НАТО и Организации Варшавского договора.

Документ предусматривает ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, ББМ, калибром артиллерии более 100 мм, самолетов и ударных вертолетов, а также обмен информацией и регулярные инспекции в странах-участницах.

Россия давно вышла из договора

Следует отметить, что в 2007 году после указа Путина участие России в договоре было приостановлено. А уже в 2015 году Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы (ДОВСЕ), но формально осталась участником договора. Как объясняли в Москве, это решение якобы было спровоцировано "действиями НАТО".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваВооруженные силы Украины