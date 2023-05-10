Закончились "козыри"? РФ расторгнет Договор об обычных вооруженных силах в Европе, из которого давно вышла

В частности, глава Кремля назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в документе.

Что предусматривает договор

Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный 19 ноября 1990 г. в Париже 22 государствами, представлял собой соглашение между странами НАТО и Организации Варшавского договора.

Документ предусматривает ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, ББМ, калибром артиллерии более 100 мм, самолетов и ударных вертолетов, а также обмен информацией и регулярные инспекции в странах-участницах.

Россия давно вышла из договора

Следует отметить, что в 2007 году после указа Путина участие России в договоре было приостановлено. А уже в 2015 году Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы (ДОВСЕ), но формально осталась участником договора. Как объясняли в Москве, это решение якобы было спровоцировано "действиями НАТО".

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