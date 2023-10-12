Закінчилися гроші? Пропагандисти скорочують агентство Sputnik, - ЗМІ

Російське пропагандистське агентство Sputnik через санкції закриває свої філії або серйозно переформатує свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

У Європі масово закриваються офіси Sputnik. За словами одного із співробітників, там залишилися лише радіостанції. Сайтів агенції немає.

"У східній та західній частинах Європи, де були офіси Sputnik, вони закрилися, за винятком Австрії, Німеччини, Швейцарії. Але це радіостанції, сайтів при них окремих немає. На черзі закриття офісу в Грузії. Там розпочалися судові позови. Найближчим часом можуть прикрити Sputnik у Вірменії, але поки що працюють у штатному режимі", - розповів один із співробітників Sputnik.

За словами іншого співрозмовника, останній робочий день для частини співробітників у філіях Sputnik, що закриваються в Європі, офіційно настав вже 11 жовтня.

"Деяким співробітникам пропонують змінити філії або перейти на роботу в інші проекти МІА "Росія сьогодні", якому належить Sputnik", - зазначив співрозмовник.

Чому скорочується агентство

Одна з причин закриття офісів пов'язана - фінансова. Активи та рахунки заблоковані, немає можливості здійснювати матеріально-господарську діяльність та сплачувати заробітну плату співробітникам.

Також є технічна причина – сайтам пропагандистів не видають сертифікати шифрування, через що вони не працюють за безпечним протоколом (HTTPS) у всіх світових браузерах, за винятком російських. До того ж сайт заблокований у багатьох країнах. Є ще одна причина - кадрова.

"Існують проблеми з кадрами. Наприклад, у Казахстані та Киргизстані більшість журналістів не готові "обслуговувати російську пропагандистську машину в її боротьбі з Україною"", - додали співрозмовники.

Блокування російських ЗМІ у Європі

Після вторгнення Росії в Україну Молдова заблокувала сайт "Sputnik Молдова", а на початку березня зупинила радіомовлення пропагандистів на території країни.

Обмеження наклали на проекти Sputnik та Russia Today. Сторінки цих ЗМІ недоступні європейським користувачам пошукової системи Google, цензурі піддані їх канали у YouTube та на платформах Meta (соцмережі Facebook та Instagram).

Також після початку війни провідні пропагандистські канали припинили мовлення на супутнику HotBird, що покриває більшу частину західної Європи. На ньому були міжнародні версії "Першого каналу" та "Росії 1" (канал "РТР-Планета").

Вихід з ситуації

Агентство "Росія Сьогодні" перенаправляє ресурси та фокус на країни Африки та Азії, а також інші, які вважаються дружніми, наприклад Сербію. На це пропагандистам виділили велику суму.

"Russia Today найближчим часом добудує в Москві телекомплекс і ньюсрум під мовлення сербською. Адже їм додали грошей в черговий раз, на два мільярди рублів", - розповіло одне з джерел.

На початку жовтня в Лівані почало мовлення радіо Sputnik арабською мовою. Воно розмістилося на частоті BBC Arabic, що пішла з країни.

Також Sputnik (у вигляді радіостанції) розширює мовлення всередині Росії на частотах ліквідованої радіостанції "Луна Москви" та на окупованих територіях України.

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