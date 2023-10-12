Закончились деньги? Пропагандисты сокращают агентство Sputnik, - СМИ

Российское пропагандистское агентство Sputnik из-за санкций закрывает свои филиалы или серьезно переформатирует свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

В Европе массово закрываются офисы Sputnik. По словам одного из сотрудника, там остались только радиостанции. Сайтов агентства нет.

"В восточной и западной частях Европы, где были офисы Sputnik, они закрылись, за исключением Австрии, Германии, Швейцарии. Но это радиостанции, сайтов при них отдельных нет. На очереди закрытие офиса в Грузии. Там начались судебные тяжбы. В ближайшее время могут прикрыть Sputnik в Армении, но пока работают в штатном режиме", - рассказал один из сотрудников Sputnik.

По словам другого собеседника, последний рабочий день для части сотрудников в закрывающихся в Европе филиалах Sputnik официально наступил уже 11 октября.

"Некоторым сотрудникам предлагают сменить филиалы или перейти на работу в другие проекты МИА "Россия сегодня", которому принадлежит Sputnik", - отметил собеседник.

Почему сокращается агентство

Одна из причин закрытия офисов связано - финансовая. Активы и счета заблокированы, нет возможности осуществлять материально-хозяйственную деятельность и платить заработную плату сотрудникам.

Также есть техническая причина - сайтам пропагандистов не выдают сертификаты шифрования, из-за чего они не работают по безопасному протоколу (HTTPS) во всех мировых браузерах, за исключением российских. К тому же, сайт заблокирован во многих странах. Есть еще одна причина - кадровая.

"Существуют проблемы с кадрами. Например, в Казахстане и Кыргызстане, большинство журналистов не готовы "обслуживать российскую пропагандистскую машину в ее борьбе с Украиной"", - добавили собеседники.

Блокировка российских СМИ в Европе

После вторжения России в Украину, Молдова заблокировала сайт "Sputnik Молдавия", а в начале марта остановила радиовещание пропагандистов на территории страны.

Ограничения наложили на проекты Sputnik и Russia Today. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (соцсети Facebook и Instagram).

Также после начала войны, ведущие пропагандистские каналы прекратили вещание на спутнике HotBird, покрывающем большую часть западной Европы. На нем были международные версии "Первого канала" и "России 1" (канал "РТР-Планета").

Выход из ситуации

Агентство "Россия Сегодня" перенаправляет ресурсы и фокус на страны Африки и Азии, а также другие, считающиеся дружественными, например, Сербию. На это пропагандистам выделили крупную сумму.

"Russia Today в ближайшее время достроит в Москве телекомплекс и ньюсрум под вещание на сербском. Им ведь добавили денег в очередной раз, на два миллиарда рублей", - рассказал один из источников.

В начале октября, в Ливане начало вещание радио Sputnik на арабском языке. Оно разместилось на частоте ушедшей из страны BBC Arabic.

Также Sputnik (в виде радиостанции) расширяет вещание внутри России на частотах ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы", и на оккупированных территориях Украины.

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