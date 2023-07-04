Закидали ВОГами. Партизани знищують окупантів на кордоні з Україною у Брянській області

"Невідомі партизани знищують окупантів у брянській народній республіці поблизу оборонних споруд Суровікіна (Сергій, командувач окупаційних військ в Україні, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Окупантів спочатку закидали ВОГами, а потім добили в момент спроби сховатися.

Вибухи у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною. Зокрема, у квітні місцевий губернатор заявив, що хтось нібито перетнув кордон з боку України. Нібито порушник підірвався на замінованій захисній лінії.

Також наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.