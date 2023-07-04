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Забросали ВОГами. Партизаны уничтожают оккупантов на границе с Украиной в Брянской области

Фото: неизвестные партизаны уничтожают российских оккупантов в Брянской области (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестные партизаны уничтожают российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в брянской народной республике вблизи оборонительных сооружений Суровикина (Сергей, командующий оккупационными войсками в Украине, - ред.)", - говорится в сообщении.

Оккупантов сначала забросали ВОГами, а затем добили в момент попытки скрыться.

Взрывы в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит сразу с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто тут устраивает провокации на границе с Украиной. В частности, в апреле местный губернатор заявил, что кто-то якобы пересек границу со стороны Украины. Якобы нарушитель подорвался на заминированной защитной линии.

Также в конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошли ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

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