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Закидали фосфорными бомбами. За ночь Россия нанесла 50 авиаударов по Мариуполю

Фото: Мариуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшую ночь российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара.

"Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества", - написал он.

Паламар также привел интересную статистику: потери России только в Мариуполе составили более 1 млрд 111 млн долларов.

"Вдумайтесь эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь", - констатировал он.

Также Паламар призвал к решительным действиям по деблокаде осажденного города.

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь - это Украина, а Украина - это Мариуполь", - резюмировал заместитель командира "Азова".

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов за сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четверо. 10 домов разрушены в Попасной.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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