Закидали фосфорными бомбами. За ночь Россия нанесла 50 авиаударов по Мариуполю

"Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества", - написал он.

Паламар также привел интересную статистику: потери России только в Мариуполе составили более 1 млрд 111 млн долларов.

"Вдумайтесь эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь", - констатировал он.

Также Паламар призвал к решительным действиям по деблокаде осажденного города.

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь - это Украина, а Украина - это Мариуполь", - резюмировал заместитель командира "Азова".