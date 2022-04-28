RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Закидали фосфорними бомбами. За ніч Росія завдала 50 авіаударів по Маріуполю

Фото: Маріуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої ночі російські окупанти завдали по Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара.

"Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти та всього, що може використати варвар проти людства", - написав він.

Паламар також навів цікаву статистику: втрати Росії лише у Маріуполі становлять понад 1 млрд 111 млн доларів.

"Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це тільки Маріуполь", - констатував він.

Також Паламар закликав до рішучих дій щодо розблокування окупованого міста.

"Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади чи евакуації всіх, хто сподівається та вірить у Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь - це Україна, а Україна - це Маріуполь", - резюмував заступник командира "Азова".

Як повідомлялося, через обстріл російських окупантів за добу в Луганській області загинули четверо людей, поранено ще четверо. 10 будинків зруйновано у Попасній.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольАзовВійна в Україні