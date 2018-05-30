Заказчики убийства Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины

СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв

Заказчики убийства журналиста Аркадия Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Еще одна важная деталь. Вообще организатор этого преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины. А этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв", - заявил Грицак.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.