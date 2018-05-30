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Заказчики убийства Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 18:11
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

СБУ известны некоторые фамилии потенциальных жертв

Заказчики убийства журналиста Аркадия Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Еще одна важная деталь. Вообще организатор этого преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины. А этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв", - заявил Грицак.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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