Замовники вбивства Бабченка готували усунення 30 осіб на території України

СБУ відомі деякі прізвища потенційних жертв

Замовники вбивства журналіста Аркадія Бабченка готували усунення 30 осіб на території України. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одна важлива деталь. Взагалі організатор цього злочину говорив про необхідність усунення 30 осіб на території України. А це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв", - заявив Грицак.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.