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Замовники вбивства Бабченка готували усунення 30 осіб на території України

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 18:11
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

СБУ відомі деякі прізвища потенційних жертв

Замовники вбивства журналіста Аркадія Бабченка готували усунення 30 осіб на території України. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одна важлива деталь. Взагалі організатор цього злочину говорив про необхідність усунення 30 осіб на території України. А це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв", - заявив Грицак.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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