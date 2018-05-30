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Аркадий Бабченко жив

НовостиОбщество    30.05.2018 - 17:22
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Бабченко не погиб вчера

Журналист Аркадий Бабченко не погиб вчера, 29 мая. Об этом стало известно во время брифинга председателя СБУ Василия Грицика по поводу "убийства" журналиста, передает корреспондент РБК-Украина.

Журналист Аркадий Бабченко вошел в зал пресс-центра СБУ.

"Ко мне пришли месяц назад люди, сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы (РФ, - ред.)", - сообщил Бабченко.

"Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист.

"СБУ заблаговременно получила информацию о том, что готовится террористический акт. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией. Они помогли нам предупредить это убийство. Было принято решение о проведении оперативной комбинации", - добавил Грицак.

Напомним, вчера вечером заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко скончался в карете "скорой".

Убийца Бабченко задержан, - СБУ Убийство Бабченко заказали спецслужбы России, - Грицак
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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