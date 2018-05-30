Аркадий Бабченко жив

Бабченко не погиб вчера

Журналист Аркадий Бабченко не погиб вчера, 29 мая. Об этом стало известно во время брифинга председателя СБУ Василия Грицика по поводу "убийства" журналиста, передает корреспондент РБК-Украина.

Журналист Аркадий Бабченко вошел в зал пресс-центра СБУ.

Василь Грицак: Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали — СБ України (@ServiceSsu) 30 травня 2018 р.

"Ко мне пришли месяц назад люди, сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы (РФ, - ред.)", - сообщил Бабченко.

"Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист.

Службою було прийнято рішення щодо проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України — СБ України (@ServiceSsu) 30 травня 2018 р.

"СБУ заблаговременно получила информацию о том, что готовится террористический акт. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией. Они помогли нам предупредить это убийство. Было принято решение о проведении оперативной комбинации", - добавил Грицак.

Напомним, вчера вечером заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко скончался в карете "скорой".