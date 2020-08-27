Аваков о стрельбе под Харьковом: заказчики разборок понесут наказание

Министр внутренних дел Арсена Аваков заявил, что все заказчики стрельбы под Харьковом понесут наказание. Ранее в МВД сообщили, что стрельбу устроили сторонники различных политических сил.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсена Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Национальная полиция задержала всех участников конфликта, которые ехали из политических гастролей и устроили стрельбу на трассе. Никто не погиб, участники схватки получили легкие ранения. Те, кто заказал эти разборки, понесут наказание от государства", - заявил Арсен Аваков.

Напомним, инцидент произошел в районе города Люботин около 19:10. По информации полиции, автомобиль заблокировал движение микроавтобуса, в котором находились представители одной из политсил. После этого несколько человек из автомобиля из травматического оружия обстреляли микроавтобус.

Как сообщили правоохранители, в результате инцидента ранения получили два человека.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители задержали всю группу нападавших в Красноградском районе.