ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аваков про стрілянину під Харковом: замовники розборок понесуть покарання

Автор: Игорь Литвиненко

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков заявив, що всі замовники стрільби під Харковом понесуть покарання. Раніше повідомили, що стрілянину влаштували прихильники різних політичних сил.

Популярні новини

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсена Аваков, передає прес-служба МВС.

"Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролей і влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави", - заявив Арсен Аваков.

Нагадаємо, інцидент стався в районі міста Люботин близько 19:10. За інформацією поліції, автомобіль заблокував рух мікроавтобуса, в якому перебували представники однієї з політсил. Після цього кілька чоловік з автомобіля з травматичного зброї обстріляли мікроавтобус.

Як повідомили правоохоронці, в результаті інциденту поранення отримали дві людини.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці затримали всю групу нападників у Красноградському районі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківХарківАрсен АваковСтрільба