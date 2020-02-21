Заказчики и организаторы понесут ответственность за события в Новых Санжарах, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики и организаторы протестов в Новых Санжарах понесут ответственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

По его словам, кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику и они понесут ответственность за беспорядки.

"Я понимаю, что у некоторых жильцов возникли беспокойства. Но мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику. А потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки", - сказал Зеленский.

Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский обратился к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах против поселения эвакуированных граждан из Китая. Он отметил, что понимает обеспокоенность местных жителей по ситуации. Кроме того, он добавил, что украинцы должны доверять логическому мышлению и здравому смыслу.

Напомним, 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.