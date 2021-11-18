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Заказчикам покушения на Лещенко грозит пожизненное заключение

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 18:02
Заказчикам покушения на Лещенко грозит пожизненное заключение Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Автор: Сергей Пышкин

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко мог стать жертвой покушения. Заказчикам грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.

Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам - являются особо тяжкими, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.

"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас заказчики - гражданка Украины и гражданин США, находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

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Сергей Лещенко
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