Заказчикам покушения на Лещенко грозит пожизненное заключение

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко мог стать жертвой покушения . Заказчикам грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.

Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам - являются особо тяжкими, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.

"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас заказчики - гражданка Украины и гражданин США, находятся в изоляторе временного содержания.