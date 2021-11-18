ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Замовникам замаху на Лещенка загрожує довічне ув'язнення

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 18:02
Замовникам замаху на Лещенка загрожує довічне ув'язнення Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко міг стати жертвою замаху. Замовникам загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського під час брифінгу.

Як зазначив Монастирський, статті, за якими пізніше оголосять підозру замовникам - є особливо тяжкими, у зв'язку з чим їм загрожує довічне ув'язнення.

"Статті, за якими буде оголошено підозру, є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд", - заявив міністр.

За словами начальника Національної поліції Ігоря Клименка, наразі замовники - громадянка України й громадянин США, знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Лещенко
NEWS
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну