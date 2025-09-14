UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Закарпаття накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на завтра

Ілюстративне фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні у неділю, 15 вересня, очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра у західних областях пройдуть помірні дощі, а вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями можливі значні опади та грози. Натомість на більшій частині країни день пройде без опадів, з комфортною температурою.

Вітер переважно південно-східний, помірний, швидкістю 7-12 м/с. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від +8 до +13°, на узбережжі морів буде тепліше - від +14 до +19°. Вдень у більшості регіонів очікується від +20 до +25°, лише на заході країни повітря прогріється до +16…+21°.

Погода у Києві та області

На Київщині 15 вересня встановиться спокійна погода з мінливою хмарністю, але без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме +8…+13°, удень підніметься до +20…+25°.

У Києві ніч очікується відносно прохолодною - +11…+13°. Вдень повітря прогріється до +21…+23°, що створить комфортні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що в Україні досі триває метеорологічне літо, тоді як "бабине літо" ще не розпочалося.

Нагадаємо, метеорологічна осінь вважається встановленою, коли середньодобова температура кілька днів поспіль тримається на рівні близько +15 градусів і не перевищує цього показника.

Більше про вересневу погоду в інтерв’ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні