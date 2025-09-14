Закарпаття накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на завтра

За даними синоптиків, завтра у західних областях пройдуть помірні дощі, а вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями можливі значні опади та грози. Натомість на більшій частині країни день пройде без опадів, з комфортною температурою.

Вітер переважно південно-східний, помірний, швидкістю 7-12 м/с. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від +8 до +13°, на узбережжі морів буде тепліше - від +14 до +19°. Вдень у більшості регіонів очікується від +20 до +25°, лише на заході країни повітря прогріється до +16…+21°.

Погода у Києві та області

На Київщині 15 вересня встановиться спокійна погода з мінливою хмарністю, але без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме +8…+13°, удень підніметься до +20…+25°.

У Києві ніч очікується відносно прохолодною - +11…+13°. Вдень повітря прогріється до +21…+23°, що створить комфортні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.