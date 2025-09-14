Закарпатье накроют дожди с грозами: синоптики дали прогноз на завтра

По данным синоптиков, завтра в западных областях пройдут умеренные дожди, а ночью на Закарпатье и в Карпатах местами возможны значительные осадки и грозы. Зато на большей части страны день пройдет без осадков, с комфортной температурой.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от +8 до +13°, на побережье морей будет теплее - от +14 до +19°. Днем в большинстве регионов ожидается от +20 до +25°, лишь на западе страны воздух прогреется до +16...+21°.

Погода в Киеве и области

На Киевщине 15 сентября установится спокойная погода с переменной облачностью, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит +8...+13°, днем поднимется до +20...+25°.

В Киеве ночь ожидается относительно прохладной - +11...+13°. Днем воздух прогреется до +21...+23°, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.