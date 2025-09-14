ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Закарпаття накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на завтра

Неділя 14 вересня 2025 14:32
UA EN RU
Закарпаття накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на завтра Ілюстративне фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні у неділю, 15 вересня, очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра у західних областях пройдуть помірні дощі, а вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями можливі значні опади та грози. Натомість на більшій частині країни день пройде без опадів, з комфортною температурою.

Вітер переважно південно-східний, помірний, швидкістю 7-12 м/с. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від +8 до +13°, на узбережжі морів буде тепліше - від +14 до +19°. Вдень у більшості регіонів очікується від +20 до +25°, лише на заході країни повітря прогріється до +16…+21°.

Закарпаття накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на завтра

Погода у Києві та області

На Київщині 15 вересня встановиться спокійна погода з мінливою хмарністю, але без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме +8…+13°, удень підніметься до +20…+25°.

У Києві ніч очікується відносно прохолодною - +11…+13°. Вдень повітря прогріється до +21…+23°, що створить комфортні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що в Україні досі триває метеорологічне літо, тоді як "бабине літо" ще не розпочалося.

Нагадаємо, метеорологічна осінь вважається встановленою, коли середньодобова температура кілька днів поспіль тримається на рівні близько +15 градусів і не перевищує цього показника.

Більше про вересневу погоду в інтерв’ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії