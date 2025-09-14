Закарпатье накроют дожди с грозами: синоптики дали прогноз на завтра
В Украине в воскресенье, 15 сентября, ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, завтра в западных областях пройдут умеренные дожди, а ночью на Закарпатье и в Карпатах местами возможны значительные осадки и грозы. Зато на большей части страны день пройдет без осадков, с комфортной температурой.
Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от +8 до +13°, на побережье морей будет теплее - от +14 до +19°. Днем в большинстве регионов ожидается от +20 до +25°, лишь на западе страны воздух прогреется до +16...+21°.
Погода в Киеве и области
На Киевщине 15 сентября установится спокойная погода с переменной облачностью, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит +8...+13°, днем поднимется до +20...+25°.
В Киеве ночь ожидается относительно прохладной - +11...+13°. Днем воздух прогреется до +21...+23°, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Погода в Украине
Синоптики отмечают, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, тогда как "бабье лето" еще не началось.
Напомним, метеорологическая осень считается установленной, когда среднесуточная температура несколько дней подряд держится на уровне около +15 градусов и не превышает этого показателя.
