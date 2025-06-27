На Закарпатті зник прикордонник. В ДПСУ не виключають його втечі за кордон

У Закарпатській області на минулому тижні зник військовослужбовець ДПСУ. На цей момент його місцеперебування не відомо, не виключено, що він міг незаконно перетнути кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зазначимо, що інформація про втечу прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про, що прикордонник - кінолог у відділі огляду транспортних засобів, нібито втік до Словаччини, де попросив притулку, "пояснивши втечу тим, що уникає війни".

"За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі. Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю", - написав Глагола.

Цю інформацію прокоментував Демченко. У розмові з РБК-Україна він підтвердив, що на минулому тижні дійсно було виявлено факт не прибуття військовослужбовця в його підрозділ.

"В той день він не залучався на службу, однак мав виконувати інші визначені йому завдання. Звісно в підрозділі відразу розпочали пошук та встановлення місця перебування", - розповідає речник ДПСУ.

За словами Демченка, на даний час достеменно не відомо, де саме перебуває військовослужбовець, заходи з пошуку тривають.

"Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону", - сказав речник ДПСУ.

Він наголосив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило.

"Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося", - акцентував речник ДПСУ.

Він додав, що даний військовослужбовець проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.

Про зникнення військовослужбовця повідомлено правоохоронні органи.