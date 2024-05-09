Ведмежа послуга. Як "челночники" та "рішали" заробляють на ухилянтах в Україні

В Україні триває мобілізація, а разом із нею і спроби деяких військовозобов'язаних ухилитися від служби. Оскільки кордон для них закритий із перших днів війни, "ділки" намагаються продати ухилянтам усілякі "схеми" виїзду з України.

Про те, як працюють окремі "схеми" і як в Україні карають їх організаторів – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Справа на 8 тисяч євро

Сергій познайомився з Андрієм (імена змінені з метою анонімності – ред.) у місті Зборів Тернопільської області 1 січня 2024 року. Андрій представився військовослужбовцем ЗСУ та повідомив, що його оголосили у розшук як особу, яка ухиляється від проходження військової служби. Сергій запропонував йому схему – Андрій йому платить, за це Сергій впливає на службових осіб, Андрія знімають з розшуку та готують йому документи про те, що він непридатний для служби за станом здоров'я. За свої "послуги" Сергій запросив 8 тисяч євро та 21 тисячу гривень як аванс.

Андрій звернувся із заявою до правоохоронних органів і далі діяв під їх контролем. 30 січня Андрій через термінал у Тернополі відправив Сергію на карту 21 тисячу гривень, про що одразу йому повідомив. По телефону вони домовилися про зустріч наступного дня та передачу 8 тисяч євро.

31 січня близько 13.00 Сергій отримав від Андрія 8 тисяч євро, що на той момент становило близько 330 тисяч гривень. Тоді ж його й затримали. Сергій одразу ж визнав свою провину та підписав угоду зі слідством. Його судили за частиною 2 статті 369-2 – тримання хабара за обіцянку вплинути на службових осіб. Санкція цієї частини статті - або тюремне ув'язнення, або штраф. Золочівський районний суд Львівської області визнав Сергія винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу – 20 тисяч гривень.

З Одеси до Молдови

У лютому 2023 року Павло запропонував Олексію (імена змінені для анонімності – ред.) разом організувати незаконне переправлення людей через державний кордон України до Молдови за грошову винагороду. Олексій погодився. Вони розділили між собою ролі – Павло займався пошуком осіб, яким треба було потрапити за кордон, а Олексій мав організувати їхню зустріч на території Роздільнянського району Одеської області, де потенційні ухилянти мали перебувати до фактичного переходу через кордон.

Павло підшукав через соцмережі та месенджери трьох людей, яким треба було потрапити через кордон до Молдови. Обговоривши суму винагороди, Павло сказав їм чекати на дзвінок Олексія, який дав би їм інструкції. Павло дав контакти трьох чоловіків Олексію та сказав йому відвезти їх до будинку на Одещині та чекати зручного часу для переходу.

10 лютого Олексій на автомобілі Opel Vectra, за кермом якого був його брат, прибули на станцію "Веселий Кут", де зустріли одного з чоловіків, який передав йому частину грошей – 700 доларів за те, щоб його перевезли через кордон. Чоловік сів у машину до Олексія і вони разом поїхали у бік кордону у напрямку Молдови. Близько 16:00 Олексій доставив його до себе додому, де тимчасово поселив і сказав чекати на подальші інструкції.

13 лютого близько 10:40 Олексій із водієм приїхали за заздалегідь обумовленою адресою, де зустріли ще двох чоловіків, які передали Олексію 500 доларів. Після цього Олексій їм повідомив, що вони вирушають у бік кордону. Але Олексій привіз їх у свій будинок, де вони мали також тимчасово перебувати.

Надалі Олексій мав пішки з території свого будинку доставити ще трьох чоловіків до кордону та перевезти їх, де всю компанію мав зустріти Павло та відвезти до найближчого населеного пункту у Молдові. Але їх розкрили працівники ДПСУ і затримали на кордоні.

Чергова спроба переходу через кордон

У квітні 2023 року Олексій домовився із Павлом допомогти йому переправити через кордон чергового ухилянта з України до Молдови. Павло погодився. Розділивши між собою ролі, вони розпочали реалізацію плану. 15 квітня Олексій попросив свого знайомого відвезти ухилянта на адресу. Цього ж дня Олексій приїхав до Великої Михайлівки Одеської області, де біля готелю зустрівся з чоловіком та відвіз його до себе додому. Увечері він відвіз чоловіка на кордон із Молдовою, де їх затримали співробітники ДПСУ.

Сам Олексій не визнав своєї провини і під час засідань говорив різні, часто не пов'язані між собою речі. Незважаючи на те, що Олексій сказав, що він не винен, слідчі зібрали проти нього свідчення. Залишається невідомим, чому у першому епізоді його відпустили. За словами Олексія, до нього приходили співробітники Національної безпеки (очевидно, йдеться про СБУ) і запитували, "чи беруть розвідники хабарі", але він не знав, тому не відповів.

У різних показах свідків люди, яких Олексій возив до себе додому, розповідали про те, як вони проводили з ним час. З'ясувалося, що водій, який сидів за кермом – його брат, а Павло, який живе в Молдові, зважаючи на все, є його вітчимом.

Наприклад, у свідченнях 12-го свідка йдеться про те, що чоловік знайшов контакти Олексія у Telegram. Йому повідомили, що треба буде приїхати до Нової Михайлівки. 7 квітня він приїхав у село та переночував у готелі. 9 квітня Олексій разом зі своєю дружиною зустріли його біля готелю та відвезли до себе додому до Новоолександрівки. Вони мали дочекатися 22-23 години і перейти кордон. З дому Олексія вони попрямували до села Шибка, сам Олексій був дуже п'яний. Коли вони перейшли кордон, Олексій сказав дружині, щоб вона сама вела чоловіка, а вже в Молдові їх зустріне вітчим Олексія.

Усього за свої послуги чоловік брав від 500 до 4500 тисяч доларів. У результаті Великомихайлівський суд визнав Олексія винним за статтею 332 КК України та призначив йому покарання у вигляді 7 років у в'язниці.