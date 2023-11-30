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На Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів: уповноважених призначать коменданти

Фото: на Закарпатті запроваджують перевірку документів у жителів (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів людей на території Закарпатської області. Зміни набирають чинності вже відзавтра, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, яке було опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

Зміни діятиму протягом дії воєнного стану на території України. 

Зокрема, будуть призначені коменданти районів і міст Закарпатської області, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", - пише пресслужба ОВА. 

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація є оперативним механізмом поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Наразі призову підлягають усі  громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок.

9 листопада президент Володимир Зеленський вкотре продовжив загальну мобілізацію. Цього разу до 14 лютого 2024 року. Тим часом у Верховній раді працюють над новим законопроєктом щодо призову. Детальніше про зміни можна прочитати за посиланням.

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