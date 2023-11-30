RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Закарпатье вводят проверку документов у жителей: уполномоченных назначат коменданты

Фото: на Закарпатье вводят проверку документов у жителей (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Совет обороны области принял решение ввести проверку документов людей на территории Закарпатской области. Изменения вступают в силу уже с завтрашнего дня, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте Закарпатской областной военной администрации.

Изменения будут действовать в течение действия военного положения на территории Украины. 

В частности, будут назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

"Такие меры осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456", - пишет пресс-служба ОВА. 

Мобилизация в Украине

Общая мобилизация является оперативным механизмом пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Сейчас призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинский долг.

9 ноября президент Владимир Зеленский в очередной раз продолжил всеобщую мобилизацию. В этот раз до 14 февраля 2024 года. Тем временем в Верховной раде работают над новым законопроектом о призыве. Подробнее об изменениях можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЗакарпатье