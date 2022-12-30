На Закарпатті закрили незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, на території Мукачівського району Закарпатської області діяв незаконний кар’єр, в якому без жодних дозволів тривалий час у промислових масштабах вівся видобуток андезиту - гірської породи, насиченої глиноземом. Видобутий камінь, який широко застосовується у будівництві, вивозили до місця зберігання на спеціально переобладнаному транспорті. Після обробки його вантажили на палети та готували до продажу.

Двох місцевих жителів викрили та затримали саме під час незаконного видобутку каменю. На місці знайшли необхідне для таких робіт знаряддя та транспортні засоби.

"У ході оперативних дій вилучено понад 170 тонн андезиту, обладнання для обробки каменю, спецтехніку та документацію. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Підозру вручено за ч. 3 ст. 240 КК України - незаконний видобуток корисних копалин.