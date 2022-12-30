На Закарпатье закрыли незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

По данным следствия, на территории Мукачевского района Закарпатской области действовал незаконный карьер, в котором без всяких разрешений длительное время в промышленных масштабах велась добыча андезита - горной породы, насыщенной глиноземом. Извлеченный камень, широко применяемый в строительстве, вывозился к месту хранения на специально переоборудованном транспорте. После обработки его грузили на паллеты и готовили к продаже.

Двое местных жителей разоблачили и задержали непосредственно во время незаконной добычи камня. На месте обнаружили необходимое для таких работ орудие и транспортные средства.

"В ходе оперативных действий изъято более 170 тонн андезита, оборудования для обработки камня, спецтехники и документации. Общую стоимость изъятого оценивают более чем в 2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозрение вручено по ч. 3 ст. 240 УК Украины - незаконная добыча полезных ископаемых.