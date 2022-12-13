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На Закарпатті загинуло подружжя, отруївшись чадним газом від генератора

Фото: на Закарпатті загинуло подружжя, отруївшись чадним газом від генератора (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 13 грудня у Виноградові (Закарпатська область) в домі знайшли мертвим подружжя. Попередньо, вони отруїлись чадним газом від генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Трагедія сталася у м. Виноградів. У приватному житловому будинку виявили двох людей без ознак життя. За попередніми даними, ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом, що був спродукований роботою генератора", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що прилад був встановлений у гаражу, суміжному з житловими кімнатами.

"Остаточну причину смерті встановлять правоохоронці", - додають в ДСНС.

Як повідомлялось, у Чернівцях стався вибух в житловому домі у понеділок, 12 грудня. Внаслідок НП постраждали 2 дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Раніше у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок інциденту двоє людей отримали травми.

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