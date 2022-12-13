На Закарпатті загинуло подружжя, отруївшись чадним газом від генератора

У вівторок, 13 грудня у Виноградові (Закарпатська область) в домі знайшли мертвим подружжя. Попередньо, вони отруїлись чадним газом від генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Трагедія сталася у м. Виноградів. У приватному житловому будинку виявили двох людей без ознак життя. За попередніми даними, ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом, що був спродукований роботою генератора", - йдеться в повідомленні. Відомо, що прилад був встановлений у гаражу, суміжному з житловими кімнатами. "Остаточну причину смерті встановлять правоохоронці", - додають в ДСНС.