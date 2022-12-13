На Закарпатье погибли супруги, отравившись чадным газом от генератора

Во вторник, 13 декабря в Виноградове (Закарпатская область) в доме нашли мертвых супругов. Предварительно, они отравились угарным газом от генератора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Трагедия произошла в г. Виноградов. В частном жилом доме обнаружили двух человек без признаков жизни. По предварительным данным, вероятная причина смерти - отравление угарным газом, который был произведен работой генератора", - говорится в сообщении. Известно, что прибор был установлен в гараже, смежном с жилыми комнатами. "Окончательную причину смерти установят правоохранители", - добавляют в ГСЧС.