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На Закарпатье погибли супруги, отравившись чадным газом от генератора

Фото: на Закарпатье погибли супруги, отравившись чадным газом от генератора (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 13 декабря в Виноградове (Закарпатская область) в доме нашли мертвых супругов. Предварительно, они отравились угарным газом от генератора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Трагедия произошла в г. Виноградов. В частном жилом доме обнаружили двух человек без признаков жизни. По предварительным данным, вероятная причина смерти - отравление угарным газом, который был произведен работой генератора", - говорится в сообщении.

Известно, что прибор был установлен в гараже, смежном с жилыми комнатами.

"Окончательную причину смерти установят правоохранители", - добавляют в ГСЧС.

Как сообщалось, в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.

Ранее в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

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