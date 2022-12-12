В Чернівцях стався вибух в житловому будинку: загинула дитина, ще троє травмовані (фото)

У Чернівцях стався вибух в житловому домі у понеділок, 12 грудня. Внаслідок НП постраждали 2 дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

"Уранці 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській у місті Чернівці", - йдеться в повідомленні.

Вже на місці стало відомо, що внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух.

"Внаслідок вибуху були травмовані 4 людей - 2 дорослих та 2 дітей.. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої", - додали в ДСНС.

Трьох травмованих направили до лікарні. Обставини події з’ясовуються.