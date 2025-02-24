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На Закарпатті вводять карантин: школярів переводять на дистанційне навчання

Понеділок 24 лютого 2025 19:04
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На Закарпатті вводять карантин: школярів переводять на дистанційне навчання Ілюстративне фото: На Закарпатті вводять карантин (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Закарпатській області посилюють протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. У звʼязку з цим школярі переходять на онлайн-навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОВА.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 25 лютого до 7 березня всі школи області переводять на дистанційне навчання.

"У Закарпатській області посилюють протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. У звʼязку з цим школярі переходять на онлайн-навчання", - зазначив голова ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, наразі карантинні обмеження діють у 66% шкіл та 51% дитячих садків регіону. Однак рівень захворюваності майже не зменшується, а передчасне скасування обмежень може лише погіршити ситуацію.

Рішення щодо роботи дитячих садків ухвалюватимуть місцеві комісії з питань ТЕБ та НС.

Карантин в Україні

З кінця січня в Україні фіксують стрімке зростання випадків грипу та ГРВІ. Епідемічний поріг уже перевищено у 16 областях, що змушує місцеву владу вживати додаткових заходів безпеки.

У деяких регіонах можуть запровадити посилені протиепідемічні заходи, зокрема й локальний карантин. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що зараз спостерігається тривожна тенденція - значне зростання кількості госпіталізацій.

Головне завдання медиків у цій ситуації – постійний моніторинг епідемічної ситуації та рівня завантаженості лікарень, щоб забезпечити необхідну допомогу всім, хто її потребує.

За даними експертів, спалах ГРВІ пов’язаний з активною циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. Згідно з прогнозами МОЗ, до квітня грип може стати домінуючим захворюванням, випередивши коронавірус.

Дізнайтеся, в яких областях школи переходять на дистанційне навчання через складну епідемічну ситуацію.

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Закарпатська область Карантин Грип в Україні
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