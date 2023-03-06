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На Закарпатті виявили "церковного блогера" УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу

Фото: На Закарпатті виявили "церковного блогера" УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці на Закарпатті виявили "церковного блогера" УПЦ МП, який використовував російські наративи та розпалював міжконфесійну ворожнечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Закарпатській області.

"Чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він користувався наративами російських пропагандистів. Називав Православну церкву України - "сектантською організацією" та наполягав на її "неканонічності" та "незаконності". Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами".

"Своїми діями чоловік сприяв загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті", - додали в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні "рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Нагадаємо, що прокремлівський блогер переховувався від правосуддя у київському монастирі УПЦ Московського патріархату. Його викрили та затримали.

Главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі. Під його керівництвом у мережі та серед вірян поширювали пропаганду.

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