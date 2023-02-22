У київському монастирі затримали прокремлівського блогера

Прокремлівський блогер переховувався від правосуддя у київському монастирі УПЦ Московського патріархату. Його викрили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Ворожий пропагандист є засновником так званого "руського клубу", який займався підготовкою замовних публікацій для підсанкційних інформагентств Росії. Серед них "руська народна лінія" та "одна родіна".

У своїх пропагандистських матеріалах блогер виправдовував захоплення Криму і частини східних областей України, а також популяризував так звані "ЛДНР". Публікації та виступи зрадника активно використовували спецслужби РФ. За кожну "порцію" деструктивного контенту він отримував платню.

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Блогер переховувався від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Києві.

СБУ встановила місцеперебування пропагандиста та затримала. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Фото: СБУ затримала у монастирі проросійського блогера (ssu.gov.u)