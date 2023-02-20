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СБУ оголосила підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату

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Черкаси, Понеділок 20 лютого 2023 10:44
СБУ оголосила підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі. Під його керівництвом у мережі та серед вірян поширювали пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ встановила, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян.

Також під його керівництвом на сайті єпархії розміщували пропагандистські матеріали з російських сайтів, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих матеріалах представники РПЦ популяризували кремлівський режим.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщеннях єпархії СБУ виявила:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
  • мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;
  • друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії оголосили підозру за ст. 161 ККУ. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки інших священнослужителів.

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Служба безпеки України УПЦ МП
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