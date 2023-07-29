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На Закарпатті відновили рух машин трасою Н-09 через річку Тересва

Фото: на Закарпатті відновили рух машин трасою Н-09 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Рятувальники спільно з шляховиками відновили рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва у Закарпатській області дорогою Н-09.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС в Україні.

Станом на 20.00 28 липня поблизу смт. Тересва завершено роботи з облаштування двох тимчасових автомобільних переправ через річку Тересва. Рух вантажного (до 20 т) та легкового транспорту – відновлено.

Повідомляється, що для чергування на місці події від ДСНС залучено 2 рятувальники та 1 одиницю техніки.

Обвал мосту на Закарпатті

У понеділок увечері, 24 липня, між смт. Тересва та с. Бедевля Тячівського району на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" стався обвал секції мосту через річку. Тересву, а також було падіння вантажних та легкових автомобілів.

Внаслідок НП постраждали 5 осіб, з них двоє дітей з легковика, яких було госпіталізовано. Невдовзі було організовано об'їзд аварійної ділянки через с. Нересниця.

У ДСНС повідомили, що на місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу.

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Закарпатська область