На Закарпатті відновили рух машин трасою Н-09 через річку Тересва
Рятувальники спільно з шляховиками відновили рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва у Закарпатській області дорогою Н-09.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС в Україні.
Станом на 20.00 28 липня поблизу смт. Тересва завершено роботи з облаштування двох тимчасових автомобільних переправ через річку Тересва. Рух вантажного (до 20 т) та легкового транспорту – відновлено.
Повідомляється, що для чергування на місці події від ДСНС залучено 2 рятувальники та 1 одиницю техніки.
Обвал мосту на Закарпатті
У понеділок увечері, 24 липня, між смт. Тересва та с. Бедевля Тячівського району на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" стався обвал секції мосту через річку. Тересву, а також було падіння вантажних та легкових автомобілів.
Внаслідок НП постраждали 5 осіб, з них двоє дітей з легковика, яких було госпіталізовано. Невдовзі було організовано об'їзд аварійної ділянки через с. Нересниця.
У ДСНС повідомили, що на місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.