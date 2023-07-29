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На Закарпатье восстановили движение машин по трассе Н-09 через реку Тересва

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Суббота 29 июля 2023 06:22
На Закарпатье восстановили движение машин по трассе Н-09 через реку Тересва Фото: на Закарпатье восстановили движение машин по трассе Н-09 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Спасатели совместно с дорожниками восстановили движение грузового и легкового транспорта через р. Тересва в Закарпатской области по дороге Н-09.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Украине.

По состоянию на 20.00 28 июля вблизи пгт. Тересва завершены работы по обустройству двух временных автомобильных переправ через реку Тересва. Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта – восстановлено.

Сообщается, что для дежурства на месте происшествия от ГСЧС привлечены 2 спасателя и 1 единица техники.

Обвал моста на Закарпатье

В понедельник вечером, 24 июля, между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" произошел обвал секции моста через р. Тересву, а также было падение грузовых и легковых автомобилей.

В результате ЧП пострадали 5 человек, из них двое детей из легковушки, которые были госпитализированы. Вскоре был организован объезд аварийного участка через с. Нересница.

В ГСЧС сообщили, что на месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу.

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