На Закарпатті судитимуть двох священників УПЦ МП, їм загрожує в'язниця

До суду направили кримінальні справи щодо двох настоятелів храмів УПЦ МП у Закарпатській області.

Як встановило слідство, 30-річний та 43-річний клірики з Тячівського району через свої акаунти у соцмережах публічно насаджували аудиторії наративи комуністичного режиму.

Також священнослужителі поширювали заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим.

Фігурантів звинувачують у виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до п'яти років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

Фото: на Закарпатті судитимуть двох священників УПЦ МП (npu.gov.ua)

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України минулого року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.