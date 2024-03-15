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На Закарпатье будут судить двух священников УПЦ МП, им грозит тюрьма

Фото: на Закарпатье будут судить двух священников УПЦ МП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Двух священнослужителей УПЦ Московского патриархата будут судить на Закарпатье. Их обвиняют в антиукраинской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В суд направили уголовные дела в отношении двух настоятелей храмов УПЦ МП в Закарпатской области.

Как установило следствие, 30-летний и 43-летний клирики из Тячевского района со своих аккаунтов в соцсетях публично насаждали аудитории нарративы коммунистического режима.

Также священнослужители распространяли запретную в Украине символику и российские лозунги, пропагандировали тоталитарный режим.

Фигуранты обвиняются в изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины). Мужчинам грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.

 

Фото: на Закарпатье будут судить двух священников УПЦ МП (npu.gov.ua)

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в прошлом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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