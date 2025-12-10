На Закарпатті пожежа охопила монастир московського патріархату (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook митрополита Мукачівського та Ужгородського УПЦ МП Феодора.

За його словами, біля села Кострино на Березнянщині загорівся монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря. Митрополит звернувся до вірян із проханням про молитву за збереження святині.

Як уточнили у ДСНС, йдеться не про 300-річну дерев'яну бойківську церкву , що є національною пам'яткою, а про сусідню будівлю, де мешкали ченці.

Речниця Закарпатського ДСНС Наталя Батир повідомила, що площа пожежі становить 150 кв. м, будівля також дерев'яна, тому плам'я швидко поширюється. Рятувальники запевняють, що загрози для церкви немає .

Фото: пожежа в Свято-Покровському чоловічому монастирі (facebook.com/mytropolit.feodor)