На Закарпатье пожар охватил монастырь московского патриархата (фото)

Украина, Среда 10 декабря 2025 23:14
Фото: пожар в Свято-Покровском мужском монастыре (facebook.com/mytropolit.feodor)
Автор: Сергей Козачук

В селе Кострино Закрпатской области, 10 декабря, вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook митрополита Мукачевского и Ужгородского УПЦ МП Феодора.

По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря. Митрополит обратился к верующим с просьбой о молитве за сохранение святыни.

Как уточнили в ГСЧС, речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, которая является национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи.

Пресс-секретарь Закарпатского ГСЧС Наталья Батыр сообщила, что площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. Спасатели уверяют, что угрозы для церкви нет.

Фото: пожар в Свято-Покровском мужском монастыре (facebook.com/mytropolit.feodor)

Напомним, что во Львове ранее горела деревянная церковь УПЦ МП. Огонь уничтожил крышу храма и церковный инвентарь.

Также сообщалось о случае в Киеве. Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм УПЦ МП.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге российская ракета разрушила храм УПЦ МП.

