На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд

У селищі Солотвино Тячівського району на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино - Королево.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.
За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді. Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували.
Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає.
У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів - затримок інших потягів немає.
Нагадаємо, у травні 2026 року в Черкаській області під час руху загорівся електропотяг - тоді з вагонів евакуювали 40 пасажирів.
Згодом "Укрзалізниця" розпочала з'ясування причин того інциденту.