UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд

20:18 27.06.2026 Сб
1 хв
Пасажирів евакуювали машиністи
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)

У селищі Солотвино Тячівського району на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино - Королево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді. Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували.

Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів - затримок інших потягів немає.

Нагадаємо, у травні 2026 року в Черкаській області під час руху загорівся електропотяг - тоді з вагонів евакуювали 40 пасажирів.

Згодом "Укрзалізниця" розпочала з'ясування причин того інциденту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНСПожежа