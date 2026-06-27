На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді. Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували.

Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів - затримок інших потягів немає.