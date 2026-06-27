RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Закарпатье во время движения загорелся пригородный дизель-поезд

20:18 27.06.2026 Сб
1 мин
Пассажиров эвакуировали машинисты
aimg Валерия Абабина
Фото: Пожар дизель-поезда в Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)

В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатья 27 июня во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда сообщением Солотвино - Королево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило после обеда. Пожарные из города Тячев, поселка Большой Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской тергромады локализовали пожар в 12:32 на площади 25 квадратных метров, а в 13:12 полностью ликвидировали.

Фото: Пожар дизель-поезда в Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Находившихся в вагонах четырех пассажиров еще до прибытия спасателей эвакуировали машинисты. Пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что пожар не повлиял на график движения поездов - задержек других поездов нет.

Напомним, в мае 2026 года в Черкасской области во время движения загорелся электропоезд – тогда из вагонов эвакуировали 40 пассажиров.

Впоследствии "Укрзализныця" приступила к выяснению причин того инцидента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧСПожар