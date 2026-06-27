ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд

20:18 27.06.2026 Сб
1 хв
Пасажирів евакуювали машиністи
aimg Валерія Абабіна
На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У селищі Солотвино Тячівського району на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино - Королево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді. Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували.

Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів - затримок інших потягів немає.

Нагадаємо, у травні 2026 року в Черкаській області під час руху загорівся електропотяг - тоді з вагонів евакуювали 40 пасажирів.

Згодом "Укрзалізниця" розпочала з'ясування причин того інциденту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНС Пожежа
Новини
"Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (відео)
"Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (відео)
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN