На Закарпатті під час руху загорівся приміський дизель-поїзд

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У селищі Солотвино Тячівського району на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино - Королево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді. Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували. Фото: Пожежа дизель-потяга на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya) Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає. У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів - затримок інших потягів немає.