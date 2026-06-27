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В Закарпатье во время движения загорелся пригородный дизель-поезд

20:18 27.06.2026 Сб
1 мин
Пассажиров эвакуировали машинисты
aimg Валерия Абабина
В Закарпатье во время движения загорелся пригородный дизель-поезд Фото: Пожар дизель-поезда в Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)
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В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатья 27 июня во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда сообщением Солотвино - Королево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило после обеда. Пожарные из города Тячев, поселка Большой Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской тергромады локализовали пожар в 12:32 на площади 25 квадратных метров, а в 13:12 полностью ликвидировали.

Фото: Пожар дизель-поезда в Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Находившихся в вагонах четырех пассажиров еще до прибытия спасателей эвакуировали машинисты. Пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что пожар не повлиял на график движения поездов - задержек других поездов нет.

Напомним, в мае 2026 года в Черкасской области во время движения загорелся электропоезд – тогда из вагонов эвакуировали 40 пассажиров.

Впоследствии "Укрзализныця" приступила к выяснению причин того инцидента.

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