В Закарпатье во время движения загорелся пригородный дизель-поезд

В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатья 27 июня во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда сообщением Солотвино - Королево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило после обеда. Пожарные из города Тячев, поселка Большой Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской тергромады локализовали пожар в 12:32 на площади 25 квадратных метров, а в 13:12 полностью ликвидировали.

Фото: Пожар дизель-поезда в Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Находившихся в вагонах четырех пассажиров еще до прибытия спасателей эвакуировали машинисты. Пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что пожар не повлиял на график движения поездов - задержек других поездов нет.