13 лютого на Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

За словами синоптиків, небезпека 3 рівня очікується на високогір’ї східної частини Закарпатської області. "Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні. Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей.