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На Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин

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Закарпаття, Понеділок 13 лютого 2023 02:47
На Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин Фото: на високогір'ї Карпат можливі лавини (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Малиновський

13 лютого на Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

За словами синоптиків, небезпека 3 рівня очікується на високогір’ї східної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей.

Нагадаємо, що погода в Україні 13 лютого різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

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