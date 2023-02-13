В Закарпатье ожидается значительная опасность схода лавин

13 февраля в Закарпатье ожидается значительная опасность схождения лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра .

По словам синоптиков, опасность 3 уровня ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области. "Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении. Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей.