В Закарпатье ожидается значительная опасность схода лавин
13 февраля в Закарпатье ожидается значительная опасность схождения лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра .
По словам синоптиков, опасность 3 уровня ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.
Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей.
Напомним, что погода в Украине 13 февраля резко изменится. Ожидается потепление до оттепели почти по всей стране.
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