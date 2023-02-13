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В Закарпатье ожидается значительная опасность схода лавин

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Закарпатье, Понедельник 13 февраля 2023 02:47
В Закарпатье ожидается значительная опасность схода лавин Фото: на высокогорье Карпат возможны лавины (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Малиновский

13 февраля в Закарпатье ожидается значительная опасность схождения лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра .

По словам синоптиков, опасность 3 уровня ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей.

Напомним, что погода в Украине 13 февраля резко изменится. Ожидается потепление до оттепели почти по всей стране.

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