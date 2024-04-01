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На Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества: тушат более 100 человек

Закарпатье, Понедельник 01 апреля 2024 19:25
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На Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества: тушат более 100 человек Фото: в Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Раховском районе Закарпатской области возник масштабный пожар на территории лесоохотничьего хозяйства на площади 6 га. К тушению привлекли более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района. Огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.

На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. К тушению пожара привлечено 125 человек и 17 единиц техники.

Фото: в Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества (t.me/dsns_telegram)

Спасатели отметили, что с потеплением в Украине наблюдается увеличение пожаров в экосистемах и на открытых территориях.

Так, только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 га. К ликвидации пожара привлекалось более 2 тысяч чрезвычайников и 480 единиц техники.

В ГСЧС призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.

Пожар на территории экопарка в Киеве

Напомним, 5 марта в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Как отмечали спасатели, у озера Тяглее горела сухая трава.

Позже стало известно, что огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявили, что причиной пожара является поджог.

Пожар потушили только ночью, а власти обратились к правоохранителям для расследования.

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